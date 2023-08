Incidente sulla ss106: auto sbalzata fuori dalla careggiata, due giovani a bordo

StrettoWeb

L’ennesimo incidente sulla infelice ss106, all’altezza del comune di Calopezzati nel cosentino. Poco dopo la mezzanotte, un’auto ha perso il controllo ed è uscita fuori dalla carreggiata al km 315, in località San Giacomo. A bordo due giovani, ancora non ventenni, che dopo il volo con la vettura sono rimasti miracolosamente illesi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi che hanno trasferito i due ragazzi al Giannettasio di Rossano per le cure del caso. Presenti anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della stazione locale per gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente.