Incidente a Torino, addetto al soccorso stradale muore investito su sopraelevata Moncalieri

Torino , 2 ago. – (Adnkronos) – Incidente mortale sulla sopraelevata di Moncalieri, tra lo svincolo San Paolo e Torino, in direzione del capoluogo piemontese. Secondo una prima ricostruzione, un addetto al soccorso stradale sarebbe morto dopo essere stato investito da un’autovettura, mentre era impegnato a soccorrere una moto in avaria ma la dinamica dell?accaduto è ancora da chiarire. La conducente dell?altro veicolo si è fermata ed è stata accompagnata in ospedale in codice giallo. Sul posto stanno intervenendo gli agenti della polizia stradale per i rilievi del caso.