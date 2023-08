Incendio del Serra Dolcedorme, continua il supporto tecnico del CNSAS Calabria

StrettoWeb

Nuova attivazione, nella mattinata di ieri, da parte del Dipartimento di Protezione Civile della Regione Calabria, per il Soccorso Alpino e Speleologico Calabria, intervenuto per un supporto tecnico agli enti ed associazioni preposti all’ Attività Antincendio Boschivo (AIB) della Regione Calabria nell’area del Serra Dolcedorme – Parco Nazionale del Pollino – interessata già da un paio di giorni da un imponente incendio. L’intervento tecnico richiesto, per la giornata di ieri, ai tecnici appartenenti alla Stazione Alpina Pollino del CNSAS Calabria, già presenti sul territorio per il servizio di Guardia Attiva – attività promossa dall’Ente Parco Nazionale del Pollino – era finalizzato all’accompagnamento nelle aree con la presenza di focolai attivi già indicate al Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS), di personale appartenente alle associazioni ProCiv Mongiana e San Luca, e l’associazione Pollino H24 impegnate nella campagna AIB Antincendio Boschivo Calabria.

Presente anche un elicottero di Calabria Verde che, in grande sinergia con i tecnici del CNSAS CALABRIA, ha effettuato dei lanci mirati. Intorno alle 17:30, i tecnici del CNSAS Calabria e il personale delle altre associazioni hanno concluso la loro attività con il rientro in sicurezza alla base. Grandi attestazioni di stima da parte del Direttore del Dipartimento di Protezione Civile della Regione Calabria, dott. Domenico Costarella, per la competenza e la capacità dei tecnici della Stazione Alpina Pollino del CNSAS Calabria.