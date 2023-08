Incendio sulla tratta ferroviaria dell’Alto Jonio Cosentino: bloccato l’Intercity partito da Reggio

StrettoWeb

Gli incendi continuano a provocare danni su tutto il territorio calabrese, compresa la zona dell’Alto Jonio Cosentino. Coinvolti anche i mezzi di locomozione che, in questi minuti, stanno subendo drastici rallentamenti. È di pochi minuti fa la notizia, proveniente direttamente dall’altoparlante dell’Intercity 562 partito da Reggio Calabria e diretto a Taranto, di un ritardo di almeno 45 minuti a causa di un incendio e del conseguente intervento dei Vigili del Fuoco in un’area vicino alla linea ferroviaria jonica. L’intercity è ora fermo presso la stazione di Sibari, in provincia di Cosenza.

AGGIORNAMENTO DELLE 17:46

La linea risulta fortemente danneggiata e i passeggeri dell’Intercity in questione verranno trasferiti sui bus sostitutivi per evitare ulteriori rallentamenti.