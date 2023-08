Incendio a Cardeto: morto anche il genero di Zì Decu

StrettoWeb

Si aggrava il bilancio delle vittime dell’incendio di Cardeto, nella zona collinare di Reggio Calabria, lo scorso 25 giugno. E’ deceduto nella notte a Napoli, dove si trovava ricoverato nel reparto grandi ustionati del Cardarelli, il genero dell’uomo di 98 anni intervenuto con la moglie per salvare l’anziano che si trovava in casa da solo a letto. L’uomo aveva ustioni sul 70 per cento del corpo.