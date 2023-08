Incendi in Sicilia, interventi di forestali e Vigili del Fuoco

StrettoWeb

Numerosi incendi in Sicilia hanno impegnato oggi i vigili del fuoco ed i forestali. Nel palermitano i roghi sono divampati a Camporeale, sulla Palermo-Agrigento, sulla statale nei pressi di Cerda. Nell’agrigentino a Montallegro, in contrada Gurra, a Naro in contrada Poggio Vento, nel Catanese a Linguaglossa, in contrada Monte Santo e a Licodia Eubea in contrada Giurfo. Nel trapanese a Calatafimi, in contrada Marzuco e nel Ragusano, a Comiso, in contrada Colobria.