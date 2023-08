Impatto fatale sulla ss106 jonica: perde la vita un giovane di 22 anni

StrettoWeb

Ennesimo fatale incidente sulla ss106, l’infelice strada della morte. Un impatto fatale tra una Ford Kuga e uno scooter è avvenuto nell’Alto Jonio Cosentino, tra i comuni di Trebisacce e Amendolara all’altezza della Torre di Albidona. Bello scontro, ha perso la vita un giovane di 22 anni, Gabriele Basile, in sella al suo motorino. Il ragazzo, originario di Amendolara ma molto conosciuto in entrambe le cittadine, lavorava come guardia in una nota catena di supermercato di Trebisacce. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine insieme ai familiari del ragazzo per riconoscere il corpo. Presenti anche i soccorsi, ma ogni tentativo è risultato inutile: il giovane Gabriele è morto sul colpo. Una terribile perdita che, ancora una volta, scuote la tranquillità delle serate estive.