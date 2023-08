Immondizia e marciapiede distrutto: succede a Reggio Calabria, in pieno centro | FOTO

StrettoWeb

Una volta erano le periferie. Adesso no. Non più. E’ vero, la Via Marina è sempre pulita, ma giusto in tempo per poterla utilizzare da bellissima cartolina. Appena girato l’angolo, però, ecco l’altro lato della città. Ormai anche in pieno centro, infatti, è arrivato il degrado. Non che prima non ci fosse, se consideriamo alcune aree “strategiche” (ad esempio il Lido Comunale), ma adesso è presente anche in strada.

La segnalazione corredata dalla fotogallery dell’articolo, parla chiaro. Il luogo interessato è Via Cananzi, già Via 3 settembre, accanto al Cinema Odeon, quindi a pochi passi dal Museo. Si può vedere il marciapiede distrutto e diverse buste di immondizia presenti lì da giorni.