Il CIS della Calabria presenta la raccolta poetica “Ufficio del sole” di Giusi Busceti

Continuano anche per il mese di agosto 2023 gli incontri estivi al Chiostro San Giorgio, mercoledì 9 agosto, alle ore 21:00, il Centro Internazionale Scrittori e la chiesa degli artisti di Reggio Calabria presentano la raccolta poetica “Ufficio del sole” di Giusi Busceti, collana poetica a cura di Maurizio Cucchi 2022, edizioni stampa 2009. Aprono l’incontro gli interventi di don Antonio Cannizzaro, sacerdote della chiesa di San Giorgio al Corso e di Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria. Dialoga con l’autrice il poeta e critico letterario Demetrio Marra. La meditazione lirica della Busceti avviene in una continua perlustrazione del presente e del passato, dalla quale scaturisce un racconto poetico di minimi eventi e feriali passioni, spesso accompagnati da un diffuso dolore, da barlumi d’amore o da improvvise speranze.

La pronuncia della Busceti è asciutta e controllata, ma a volte d’improvviso si contrae, oppure ci offre piccoli passaggi di dolcezza con l’apparire di personaggi, di figure anche familiari. Ne scaturisce una identità poetica tanto complessa quanto autentica e riconoscibilissima. Giusi Busceti, calabro-milanese, ha pubblicato Sestile (Corpo 10, 1991), A nucleo perso (Lieto Colle 2007) e Ufficio del sole (La Collana di Stampa2009 a cura di Maurizio Cucchi, 2022). Suoi testi sono apparsi, negli anni, in varie plaquette e su riviste, in antologie e opere critiche in Italia e in USA. Già collaboratrice delle Edizioni Corpo 10 di Michelangelo Coviello e Niebo, diretta da Milo de Angelis, è fondatrice e Presidente dell’associazione Casa della Poesia al parco Trotter di Milano, che dal marzo 2004 opera per la conoscenza della poesia, anche negli incroci con le altre arti, nelle periferie multiculturali e nella scuola.