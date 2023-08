I colori dell’arcobaleno su una scalinata di Cardeto

StrettoWeb

La scala è un oggetto il cui simbolo che ad esso presiede sta a rappresentare il collegamento fra cielo e terra, e fra morti e vivi, nella comunicazione tra Dio e l’uomo, la possibilità di ascendere al cielo. Secondo Sant’Agostino attraverso le varie virtù morali si perviene al culmine della scala, cioè al Sommo Bene. La scala è il simbolo principale con cui si raffigura il processo di crescita dell’uomo, l’ascesa progressiva nell’individuazione del sé.Alessandra Mariani per Greenme

25 scalini all’insegna della meraviglia. Realizzata dai ragazzi nell’ambito del progetto Cre-Grest Tuxtutti ideato dalla Parrocchia guidata da Don Luca Mazza in collaborazione con il Comune e le associazioni locali che è anche un simbolo di rinascita e speranza. Ma anche un prezioso messaggio di solidarietà rivolto ai cittadini danneggiati dagli incendi.

Un modo per valorizzare il centro storico e al tempo stesso avvicinare le persone all’arte.

Nata dall’idea dei ragazzi di Cardeto ma dicevamo, anche per lanciare un messaggio di solidarietà verso i propri concittadini e i territori dell’Aspromonte purtroppo devastati dagli incendi. Quale modo migliore ideato dai ragazzi sotto la costante guida del loro Parroco se non attraverso i colori variopinti dell’arcobaleno e la poesia del Cardinale Luigi Tripepi nativo di Cardeto che tanto amava questa terra. Proprio lui che nella sua poesia scrive che lo preferiva tra tutte le terre.