Guerra Ucraina-Russia, Mosca: “Respinto attacco con drone su Belgorod”

Milano, 13 ago. (Adnkronos) – ”E’ fallito un altro tentativo delle truppe di Kiev di attaccare la Russia con un drone. Le difese missilistiche russe lo hanno abbattuto sopra la regione sudoccidentale di Belgorod”. Lo afferma il ministero della Difesa russo, come riporta l’agenzia Tass.

“Il tentativo infruttuoso del regime di Kiev di attaccare strutture sul territorio russo – sottolineano dal ministero – con un velivolo senza pilota è stato sventato intorno alle 4 del mattino di oggi. Le difese missilistiche russe hanno individuato il drone e lo hanno distrutto”. Non sono stati segnalati danni o vittime.

Ieri sera Ukrainska Pravda, citando una fonte dei servizi di sicurezza ucraini, ha reso noto che una base logistica russa in Crimea è stata attaccata da 17 droni ucraini e che decine di russi sono rimasti uccisi o feriti. La base logistica si trova vicino a Yevpatoria, comprende anche alloggi, parcheggi e stazioni di benzina.