“Grazie Roma” in… Calabria: un locale di Soverato si trasforma nella Curva Sud giallorossa

Tra un po’ di dance da ballare, e qualche italiana del passato, ecco “Grazie Roma”. Tutto normale, no? Se siamo nella capitale e qualche locale vuole far accendere la passione dei tifosi giallorossi a pochi giorni dall’inizio del campionato. E invece no. C’è stata, “Grazie Roma”, idea di un dj in una discoteca, ma della… Calabria.

Ebbene sì, come riportato dal Corriere dello Sport, l’inno della Roma è stato cantato a squarciagola in un locale di Soverato, nel corso di una festa dedicata agli anni ’80 in Calabria che da 15 anni è un vero fenomeno sociale. Si tratta del “Noi che…”, una serata in cui in estate si ritrovano calabresi di ritorno per le vacanze ma anche turisti da ogni angolo del globo. E così è il momento del divertimento, dei canti, dei balli. E c’è anche spazio per “Grazie Roma”. Il locale di Soverato, così, si è trasformato nella Curva della tifoseria giallorossa.