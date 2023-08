Granata (Valle Crati): “effluvi maleodoranti e acqua torbida sversano nel Tirreno cosentino”

StrettoWeb

“Il Catasto degli scarichi può rappresentare lo strumento centrale per la gestione delle informazioni sugli scarichi e può fornire un supporto fondamentale per il rilascio delle autorizzazioni e per tutte le attività di controllo e vigilanza ambientale. Nel comune di Belvedere Marittimo, nota località turistica, nei pressi di Capo Tirone abbiamo riscontrato effluvi maleodoranti e acqua torbida che sversa in mare, in pieno centro. Da quanto rilevato attraverso vari video era stata già riscontrata acqua torbida nei pressi del depuratore del fiume che sversa nel mare“.

“Infine bisogna anche segnalare che nei pressi di Capo Tirone sono presenti due porti per barche e anche una clinica situata sul mare, nonché è presente anche un’area industriale. A mio avviso servono dei controlli più accurati per verificare lo stato del mare e dei fiumi in questa importante località. A Mio avviso anche il Sindaco di Belvedere Marittimo, deve essere più vigile e adottare i relativi atti consequenziali di controllo. Sul tirreno cosentino nonostante gli sforzi del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, sussistono ancora gravi criticità”. Lo dichiara il

presidente del Consorzio Valle Crati Avv. Maximiliano Granata, che si occupa da anni del

settore della depurazione.