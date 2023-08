Il governatore Occhiuto ospite a “Controcorrente”: appuntamento a questa sera su Rete 4

StrettoWeb

La Calabria in televisione: un nuovo intervento del Presidente della Regione Occhiuto è previsto questa sera su Rete 4 a “Controcorrente”. Appuntamento alle ore 20:30 con Sabrina Scampini la quale, insieme agli altri ospiti – tra cui Irene Tinagli, Presidente della Commissione Affari Economici e Monetari del Parlamento Europeo – commenterà gli ultimi sviluppi in tema di salario minimo, con il Cnel al lavoro per presentare una proposta entro 60 giorni. Seguiranno poi altri approfondimenti sul turismo italiano e la classifica delle mete preferite nel Belpaese e, infine, non mancherà il dibattito sul famoso combattimento in Italia tra Musk e Zuckerberg: ricordiamo infatti, che il Presidente Occhiuto ha proposta la Calabria come luogo del duello.