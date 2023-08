Gizzeria, il premio Caposuvero celebra la sua 10ª edizione

StrettoWeb

La Proloco di Gizzeria annuncia la X Edizione del “Premio Caposuvero”, intitolato “Valore, intelligenza ed eccellenza di Calabria”. L’evento, di prestigio e rilevanza regionale, si terrà il 17 agosto 2023 presso la suggestiva cornice dell’Agriturismo Torre dei Cavalieri a Gizzeria, per un’edizione speciale che segna un decennio di impegno e dedizione nel promuovere l’eccellenza calabrese e riconoscere i meriti a coloro che hanno contribuito significativamente alla crescita e alla valorizzazione della terra di Calabria.

Il Premio – ideato e promosso dalla Pro Loco è patrocinato dall’Unpli nazionale e regionale e dal Comune di Gizzeria, oltre che dal Consiglio Regionale della Calabria – rende onore ai calabresi o a persone che ruotano attorno alla Calabria che si sono distinti nei campi della cultura, del sociale, del giornalismo, dello spettacolo, dello sport, della medicina e dell’imprenditoria e che si sono spesi con abnegazione nell’ambito della legalità.

La kermesse di premiazione, condotta dalla giornalista Fabrizia Arcuri, sarà ancora una volta un’occasione straordinaria per celebrare i talenti e le personalità che con determinazione e talento hanno fatto la differenza. Diventando, come già nelle passate edizioni, anche un momento di riflessione alla presenza di autorità locali e regionali, rappresentanti istituzionali del governo e personalità di spicco nel panorama calabrese e non solo. La serata sarà, inoltre, arricchita dalla partecipazione di ospiti d’onore, che contribuiscono con il loro lavoro a diffondere una visione positiva e propositiva della Calabria.

Ispirato dalle parole di Leonida Repaci e Corrado Alvaro, che decantano il carattere e l’orgoglio della nostra regione, il Premio Caposuvero si dedica ad esaltare il valore e diventa occasione in cui il talento e l’eccellenza calabrese possono brillare e contribuire al progresso della Calabria.

Nella conferenza stampa di presentazione, che si terrà il 7 agosto 2023 presso l’Hang Loose Beach di Gizzeria Lido, saranno comunicati i prestigiosi nomi dei premiati.

“Riconoscere e valorizzare queste figure straordinarie va ben oltre l’evento stesso”, afferma con orgoglio la Presidentessa della Proloco di Gizzeria Giuseppina Fragale, ideatrice del Premio. “Il Premio Caposuvero è un segno tangibile del nostro impegno a costruire un futuro migliore per la nostra regione e il nostro Paese. Ci auguriamo che continui ad essere, grazie alle storie di successo e di impegno che raccontiamo ogni anno, un faro di ispirazione, soprattutto per le nuove generazioni”.

Appuntamento, dunque, il 17 agosto, per celebrare talento, eccellenza e impegno per la Calabria, incoraggiando a costruire un futuro diverso per questa terra straordinaria e affascinante.