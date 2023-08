Giuseppe Morogallo, eroe a 14 anni: si tuffa in mare a Gioia Tauro e salva un uomo

StrettoWeb

Lo definiscono eroe, ma lui sente di aver semplicemente fatto il suo dovere. In una società che descrive i nostri giovani come assenti, menefreghisti e bulli (e di casi, come quello di Praia a Mare, ne sono la testimonianza), esistono comunque delle “perle rare”, ancora con principi morali ed etici capaci di empatizzare con l’altro. Giuseppe Morogallo, 14 anni, è la perla rara che ci fa ben sperare per il futuro: anche se l’appellativo eroe non gli piace, non possiamo esimerci dal considerarlo tale per il gesto che ha compiuto. Pochi giorni fa, a Gioia Tauro, Giuseppe si è tuffato in mare senza pensarci due volte per salvare un uomo di 66 anni che stava annegando.

Le condizioni del mare si presentavano avverse ma il giovane, vedendo il pensionato in difficoltà, si è lanciato in acqua e lo ha riportato a riva. Un vero e proprio gesto eroico quindi, anche se lui risponde con un semplice “ho fatto solo quello che mi sembrava giusto”. I due, dopo aver raggiunto la riva, sono stati soccorsi dal personale medico giunto sul posto, riportando qualche contusione e lievi ferite. Una vicenda di coraggio che ha portato ad un lieto fine: grazie ancora a Giuseppe che, nonostante la giovane età, ha mostrato che possiamo ancora credere in un futuro migliore, fatto di altruismo e compassione.