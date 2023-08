Giovane stuprata a Palermo, Furgiuele (Lega): “ricorrere alla castrazione chimica”

StrettoWeb

“Eravamo cento cani sopra una gatta […], ti giuro dopo che si è sentita pure male, piegata a terra, ha chiamato l’ambulanza, l’abbiamo lasciata lì e siamo andati via. Voleva farsi a tutti, alla fine gli abbiamo fatto passare il capriccio. Le ho fatto male, lei non voleva, faceva “no, basta”… I pugni che le davano e pure gli schiaffi, non respirava”. “Sono solo alcuni passaggi del terrificante racconto ripreso dalla stampa”. Domenico Furgiuele, Senatore Lega, riporta alcune delle affermazioni del gruppo di stupratori di Palermo.

“Schifosi. Disumani”, commenta Furgiuele. “Davanti a queste bestialità imperdonabili il carcere pesante non basta: chi si macchia di un orrore del genere non deve mai più essere messo nelle condizioni di ripetersi. La Lega – conclude – ha ripresentato la proposta di legge per la castrazione chimica a stupratori, e contiamo di portarla avanti. Senza indugio”.

Anci Sicilia esprime la propria solidarietà alla vittima: “la violenza contro una donna è una violenza contro la comunità”

“Esprimiamo la nostra solidarietà alla ragazza che ha subìto il devastante e terribile atto di violenza ad opera di un gruppo di giovani palermitani”. Hanno dichiarato Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale dell’ANCI Sicilia.

“La violenza contro una donna è una violenza contro l’intera comunità, a prescindere da chi ne sia l’artefice e le istituzioni hanno il dovere di tutelare e supportare la vittima in tutti i modi possibili, ma hanno anche l’obbligo di risvegliare le coscienze attraverso interventi e azioni nei confronti dei più giovani. L’occuparsi dell’altro, il non girarsi dall’altra parte, il sentirsi parte attiva di una comunità sono i pilastri più robusti su cui si può fondare la sicurezza di una città”. Aggiungono Amenta e Alvano.

“Certi che tali azioni sono frutto di una grave e preoccupante povertà educativa e valoriale- aggiunge il presidente di ANCI Giovani Sicilia, Luciano Marino – non possiamo, da giovani amministratori, non pensare a porre in essere utili e concrete azioni di tutela e correzione di così efferati ed inumani comportamenti contro la figura femminile e, di conseguenza, contro il genere umano tutto”.

“Ci auguriamo che venga fatta presto giustizia – conclude il presidente Amenta- a tutela della vittima e dell’intera città di Palermo”.