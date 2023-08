Giorgio Armani in Calabria: lo stilista intravisto con il suo yacht

StrettoWeb

C’è anche lui tra i tanti vip che quest’anno hanno scelto la Calabria e le sue coste per godersi il mare, il cibo, i sapori e le tradizioni di una terra che da Cosenza a Reggio Calabria offre posti bellissimi anche in questo periodo. Il riferimento è a Giorgio Armani. Lo stilista è stato infatti intravisto con il suo yacht a Le Castella, a Isola Capo Rizzuto, in una delle località di mare più belle di Crotone e dell’intera Calabria.

Non è la prima volta che il noto stilista sceglie la Calabria per le sue vacanze, ma fa sempre notizia, considerando la fama del personaggio. Più volte negli anni Armani ha attraversato le coste calabrese, sempre con il suo lussuoso mega yacht.