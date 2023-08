Gioiosa Marea pronta al “Festival del Gusto e del Folklore”: il programma

StrettoWeb

La Pro Loco APS di Gioiosa Marea, con il patrocinio della Regione Siciliana Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea e del Comune di Gioiosa Marea, organizza per il 19 e il 20 agosto il “FESTIVAL DEL GUSTO E DEL FOLKLORE”.

L’evento si svolgerà nella magnifica location dell’Arena Canapè, dove oltre a poter godere dei bei paesaggi, del mare e di tutte le ricchezze che Gioiosa Marea offre, i presenti verranno allietati da canti e balli tipici della nostra amata Sicilia, il tutto accompagnato da un percorso eno-gastronomico che metterà in risalto gusti e sapori nostrani.

Il programma delle due serate prevede dalle 19:30 e per il corso di tutta la serata, la degustazione di prodotti tipici di aziende che operano nel nostro territorio e che delizieranno i palati di tutti quanti . Le aziende presenti, che producono in maniera artigianale i loro prodotti, vere eccellenze del nostro territorio saranno: Agriturismo Santa Margherita, Mascialai, Salumi San Costantino, Cantine Amato, Azienda Agricola Pietra Zita e Cantine Daemone. A seguire, dalle 21:30 spazio al folklore siciliano, con l’ esibizione del gruppo folklorico “Meliuso” di Gioiosa Marea nella prima serata e del gruppo folklorico “Viginti Millys” di Lascari nella seconda serata.

L’evento ha lo scopo di mettere in risalto e valorizzare i prodotti agricoli, alimentari ed eno-gastronomici del nostro territorio e la cultura e tradizione folklorica che è insita nella nostra Terra. Inoltre, la manifestazione mira a far emergere in particolare l’identità culturale locale e la sicilianità più in generale da trasmettere ai visitatori o ai turisti presenti.