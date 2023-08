Gestione dei tributi comunali, la Soget apre lo sportello di Vibo Marina

StrettoWeb

“Da lunedì 7 agosto anche Vibo Marina avrà uno sportello di front office della Soget Spa, la società che si occupa della gestione dei tributi per conto del Comune di Vibo Valentia e che d’ora in avanti impiegherà il personale necessario per facilitare il disbrigo delle pratiche da parte della vasta utenza delle frazioni marine”. Ad annunciarlo il sindaco Maria Limardo, che aggiunge: “Ringrazio l’assessore Katia Franzè che sin dal primo minuto ha preso in mano le tante pratiche che rientrano nelle sue deleghe, tra le quali quella ai Servizi aggiuntivi, e sta dando corso agli indirizzi dell’amministrazione comunale”.

Da parte del neo assessore Franzè, che detiene la delega anche al Decentramento dei servizi, la soddisfazione di aver propiziato lo sblocco di una situazione di stallo: “Il servizio è previsto dal contratto ed ancora non era stato attuato. Da domani, finalmente, anche i cittadini di Vibo Marina e di tutte le altre frazioni potranno avere accesso facilitato, quanto meno sul piano logistico, ai servizi forniti da Soget. È necessario altresì riconoscere – conclude l’assessore – che su questo tema sono state proficue le sollecitazioni dei consiglieri comunali di Vibo Marina, in particolare Schiavello e Lombardo, che si sono spesi affinché venisse dato corso a quanto previsto dal contratto tra Comune e Soget”.

“Lo sportello – informa dal canto suo la Soget – sarà attivato nella sede della delegazione municipale di Vibo Marina in via Parodi. Qui i contribuenti potranno ricevere informazioni sulla propria posizione debitoria, richiedere rateizzazioni del debito, presentare istanze volte ad ottenere lo sgravio parziale e/o totale degli importi dovuti, qualora vi siano stati errori di calcolo per la Tassa rifiuti o il Servizio idrico. Potranno essere presentate istanze in autotutela a fronte di accertamenti relativi all’Imposta municipale propria (IMU) o alla Tassa rifiuti, così come potranno essere presentate denunce di nuova occupazione e/o di variazione per tutti i tributi compresa occupazione di suolo pubblico e pubblicità.

Lo sportello potrà ricevere le autoletture dei consumi idrici e qualsiasi istanza inerente i tributi comunali gestiti da Soget. Resta ugualmente attiva la sede operativa di via Caterina Gagliardi a Vibo Valentia, ora accessibile da via Diana Recco. La sede della delegazione municipale di via Parodi è stata concessa in comodato, a titolo oneroso, alla Soget grazie alla sinergia creatasi tra l’amministrazione comunale nella persona del sindaco Limardo e i responsabili della Soget Spa”. Per il solo mese di agosto l’apertura sarà da lunedì a venerdì di mattina, dalle ore 8.30 alle 13.30; da settembre saranno previsti i rientri pomeridiani nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì.