Gerace: il Centro Storico diventa Isola Pedonale

Da martedì 8 agosto il Centro Storico di Gerace dalle ore 20.00 alle ore 01.00 diventa “Isola Pedonale”. Lo ha stabilito l’Amministrazione Comunale di Gerace, guidata dal Sindaco ff Salvatore Galluzzo, di concerto con l’associazione dei commercianti geracesi, Jerax, aderente a Confcommercio Reggio Calabria. L’Isola Pedonale, che rimane in vigore fino al 27 agosto, è istituita tra Piazza del Tocco – Via Zaleuco – Largo Barlaam – Piazza Tribuna – Via Caduti sul Lavoro – Piazza Tre Chiese e Via Duomo.

È previsto per i non residenti un apposito servizio navetta nelle aree di sosta per agevolare ai visitatori l’accesso al centro storico. “L’ordinanza relativa all’Isola Pedonale, che entra in vigore martedì, è stata valutata con i commercianti geracesi con i quali si è raggiunta un’intesa volta a rispondere alle loro esigenze sia a garanzia della prosecuzione del proposito di mantenere il centro storico libero dal traffico nel periodo estivo, come avviene ormai da 20 anni a questa parte, affinché sia pienamente fruibile ai visitatori e ai turisti”. È quanto ha dichiarato il Sindaco ff Salvatore Galluzzo che ha aggiunto: “la chiusura al traffico deve essere intesa anche come occasione da sfruttare per lo sviluppo di attività commerciali e, quindi, di crescita economica per i privati con ricadute positive per l’intera comunità”.

Con l’isola pedonale si attiva il divieto di transito nella Zona a Traffico limitata (ZTL) ai non residenti nel centro storico dalle ore 20:00 alle ore 01:00 con varco attivo nel Piazzale S.M. Egiziaca. Questo significa c’è il libero accesso fino alle ore 20:00 con parcheggi riservati ai residenti, ai domiciliati e ai clienti di strutture ricettive coloro che prestano assistenza ad anziani residenti in zona ZTL

Gli autobus turistici possono accedere fino al Piazzale S.M. Egiziaca per far scendere i passeggeri e poi parcheggiare nell’area di sosta localizzata in località Barbara.

Si ribadisce che si può parcheggiare nelle apposite aree di sosta, con la possibilità da parte dei visitatori di accedere al centro storico tramite il servizio navetta. “Confido nella sensibilità di tutti – conclude il sindaco ff Galluzzo – affinché l’isola pedonale diventi un’opportunità per apprezzare ancora di più le bellezze di Gerace”.