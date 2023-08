Gelateria Cesare vince il premio Tripadvisor: “fai parte del 10% delle migliori attrazioni al mondo”

StrettoWeb

Una ulteriore, l’ennesima, soddisfazione per Gelateria Cesare. Lo storico brand reggino ha infatti vinto il premio Tripadvisor Travellers’ Choice 2023. Il sito web di rilevanza internazionale, conosciuto per le recensioni di alberghi, bed and breakfast e ristoranti, prenotazioni di alloggi e altri contenuti relativi ai viaggi, ha inserito il chioschetto verde in una cerchia ristrettissima: “fai parte del 10% delle migliori attrazioni al mondo“, il messaggio ricevuto dalla gelateria. Il premio è annuale e quest’anno ha deciso di assegnare il riconoscimento a un’istituzione di Reggio Calabria.

Una gratificazione, per Davide Destefano e tutta la sua “grande famiglia”, frutto del lavoro, della qualità nei prodotti e anche dell’impegno nel green e nel sociale. E, come se non bastassero le lunghe file ad ogni ora del giorno e della notte, come se non bastassero i tanti premi ricevuti, ora ne arriva un altro, sicuramente affascinante. Con l’obiettivo, mai mutato, di non fermarsi mai e guardare sempre avanti.