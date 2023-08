Gambarie, che vergogna a Tre Aie: montagne di spazzatura sulla montagna di Reggio | FOTO

StrettoWeb

I tanti reggini e i pochi turisti che hanno deciso di trascorrere qualche giorno e/o qualche ora a Gambarie d’Aspromonte, sulla montagna di Reggio Calabria a stretto contatto con la natura, hanno avuto con disappunto una brutta sorpresa. La zona di Tre Aie, molto conosciuta per la vastità di aree pic-nic attrezzate, è letteralmente sommersa dalla spazzatura. Uno scenario obbrobrioso proprio nel contesto in cui ci si rifugia per sfuggire dalla sporcizia del degradato centro urbano.

I cassonetti per la raccolta della immondizia non vengono svuotati da tempo dagli operatori della Teknoservice, in un territorio che fa parte del comune di Reggio Calabria (nel centro di Gambarie, invece, dove la giurisdizione appartiene al Comune di Santo Stefano, non si vede alcuna scena così triste e degradante e i cassonetti appositamente allestiti presso l’isola ecologica sono regolarmente svuotati e puliti). Che tristezza!