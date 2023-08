Gambarie: la 3ª edizione della veleggiata sul bellissimo Lago del Menta

StrettoWeb

Il Comune di Santo Stefano in Aspromonte, il Comune di Roccaforte del Greco, la Sorical e soprattutto l’Antica Marineria Catonese hanno riproposto, sabato 12 agosto, la terza edizione della veleggiata a Gambarie, sul bellissimo Lago del Menta, nel cuore dell’Aspromonte. Un tripudio di turisti sportivi e non, giovani e meno giovani, hanno regato in barca a vela le acque del Menta, ma anche con i kayak, le canoe e con i versatili Sup, regalando nuove sfaccettature di possibile utilizzo e quindi trasformando, per un giorno, il Lago del Menta in una località balneare dove, numerosi turisti, hanno anche preso il sole in costume da bagno; sembrava di trovarsi in uno spicchio del Lago del Garda solo molto piu in alto : 1.430 metri sul livello del Mare.

“È di fondamentale importanza puntare sul Lago del Menta come ulteriore attrattore turistico del comprensorio di Gambarie, ci troviamo di fronte ad un occasione dalle grandi potenzialità per una nuova tipologia di turismo, che “Linea Blu” ha fortemente contribuito a disvelare, il turismo lacustre che si può grandemente sviluppare per il tempo libero ma anche per gli sportivi basti pensare ai canoisti che attualmente sono costretti a percorrere oltre 400 km per allenarsi; del resto esso per come indicatoci dal Presidente Colella del Circolo Velico Reggio facente parte della Federazione Italiana Vela è il lago navigabile più in alto d Italia; un ulteriore primato che ci inorgoglisce”, queste le parole del sindaco Francesco Malara che si racconta entusiasta di questo appuntamento estivo annuale e per il quale ringrazia l’amico Luigi Stilo con il quale ha “inventato” pionieristicamente questa opportunità quasi invertendo il senso ordinario delle cose portando le barche in montagna ed altresì ringrazia le Associazioni CKC, LOVE Boat e tutti gli altri appassionati volontari che hanno collaborato per la grande riuscita dell’iniziativa : tutte persone protese a migliorare il territorio certi che con l impegno di tutti , ognuno in base alle possibilità ed al ruolo che ricopre, la nostra Montagna potrà essere riscoperta e fortemente apprezzata sempre di piu. Adesso l’invito è rivolto alla Regione Calabria e per essa al suo attento Presidente Roberto Occhiuto, affinché renda costantemente possibile la realizzazione di tali attività attraverso l autorizzazione definitiva dell uso turistico del Lago del Menta quantomeno nel periodo Estivo.