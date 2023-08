Gambarie d’Aspromonte, escursionista si fa male nel Sentiero dello Scoiattolo: scattano i soccorsi | FOTO

StrettoWeb

Intervento per il Soccorso Alpino e Speleologico Calabria attivato, nella mattinata, dalla Centrale Operativa del 118 di Reggio Calabria. Una squadra di tecnici della Stazione Alpina Aspromonte del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria, già presente sul territorio per il servizio di “Pronto Intervento” – attività che assicura un presidio a Gambarie d’Aspromonte (RC) con la presenza di tecnici di soccorso, mezzi e attrezzature ed un intervento tempestivo, in caso di chiamata di soccorso, in qualsiasi area montana e impervia del Parco Nazionale dell’Aspromonte – è intervenuta per il recupero di una escursionista lombarda di 67 anni.

La donna stava percorrendo, insieme al marito, il “Sentiero dello Scoiattolo” nei dintorni di Gambarie d’Aspromonte e, cadendo, si è infortunata procurandosi una sospetta frattura alla caviglia destra.

L’attivazione della procedura di geolocalizzazione attraverso l’invio di un Sms Locator, inviato dalla Centrale Operativa di Torino del Soccorso Alpino e Speleologico, ha permesso ai tecnici della Stazione Alpina Aspromonte di individuare e raggiungere prontamente la donna.

La 67enne, dopo essere stata stabilizzata, è stata trasportata nei dintorni della piazza di Gambarie dove, ad attenderla, c’era l’ambulanza del 118 di Sant’Eufemia.