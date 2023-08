StrettoWeb

Lunedì 7 Agosto, Gambarie avrà ufficialmente la sua Stazione di terapia forestale. Si tratta della prima dell’Italia meridionale peninsulare, nei mesi scorsi un gruppo di esperti del Consiglio Nazionale delle Ricerche, in collaborazione con il CAI, hanno effettuato tutte quante le ricerche in merito, le quali han dato riscontro positivo. Durante l’evento, alle ore 17.00 presso l’hotel centrale di Gambarie gli esperti che hanno effettuato i necessari esami con apposita strumentazione ne divulgheranno i risultati esplicitando gli effetti benefici dei terpeni presenti nella faggeta.

Voluta ed ideata dall’amministrazione comunale di Santo Stefano in Aspromonte, la Terapia forestale gode ormai molti gli studi scientifici, pubblicati in prestigiose riviste, ad aver accertato che i boschi e le foreste hanno degli effetti positivi sulla psiche e il corpo delle persone, camminare in un bosco è una vera e propria medicina preventiva, e Gambarie, grazie alla lungimiranza del sindaco Francesco Malara, può godere, da Lunedì 7 Agosto, di questo nuovo fiore all’occhiello, dai più già visitato ed amato. Seguiranno aggiornamenti post inaugurazione.