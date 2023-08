Gallico Catona, bella serata per presentare la nuova stagione. E l’obiettivo è chiaro…

StrettoWeb

Magica serata agostana nello spazio antistante lo stadio Lo Presti di Gallico Superiore: il Gallico Catona ha presentato lo staff dirigenziale, tecnico e societario. La serata ha avuto la gradita presenza della giovane cantante Luisa Campisi, che ha deliziato il folto pubblico con delle bellissime canzoni, mentre i giovani tifosi hanno realizzato uno striscione per Dante e Domenico – attualmente convalescenti – per una rapida guarigione.

Premiati il delegato della Federazione Calcio Calabrese Gianni Cilione, il Delegato ai grandi eventi del Comune Nino Malara e il mitico Franco Jacopino, storico segretario della Reggina, Ha partecipato alla manifestazione anche il Delegato allo Sport della Città Metropolitana Gianni Latella. Alla fine l’esibizione del complesso musicale “Nof Old Friends”. Cori e ola per un Gallico Catona che ambisce al pronto ritorno in Eccellenza.