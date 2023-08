Futsal femminile, colpo in prospettiva per la T&T Royal Lamezia: ecco Federica Capozzoli

StrettoWeb

Se è apparentemente concluso il mercato per la prima squadra, non è così per il settore giovanile. La Royal infatti, su indicazione di mister Iamunno, conclude un grande acquisto: la sedicenne Federica Capozzoli. La partenopea ha militato finora nella Asd Meridiana di Napoli con la convocazione nella rappresentativa, dove è stata visionata dal mister biancoverde.

L’abbiamo raggiunta telefonicamente e rivolto qualche domanda. “Ho iniziato a 5 anni nella scuola calcio di mia cugina, la Black e White Soccer. Lei è una ex calcettista e ha fatto sì che mi innamorassi di questo sport. Ho giocato in questa squadra per 7 anni, ero con i maschietti del gruppo 2008. Grazie ai miei compagni sono cresciuta tanto sotto l’aspetto caratteriale. Dopodiché, mia cugina mi ha fatto conoscere il mondo del calcio a 5, a primo impatto non mi piaceva, poi man mano mi ha affascinato. Ho fatto due campionati regionali, sono stata in rappresentativa lo scorso anno, è stata una grande esperienza, ora eccomi al Lamezia, non vedo l’ora di cominciare”.

La T&T Royal Lamezia ringrazia l’Asd Meridiana sport e svago di Napoli per la buona riuscita dell’operazione di trasferimento.