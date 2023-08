“Fuscaldo è legalità”: inaugurato nel cosentino il murale dedicato al Generale Dalla Chiesa

StrettoWeb

Grande partecipazione ieri a Fuscaldo, in provincia di Cosenza, per l’evento organizzato dall’Amministrazione Comunale “Fuscaldo è legalità”. L’iniziativa, portata avanti grazie al prezioso contributo dell’Arma dei Carabinieri, vuole rafforzare il concetto di lotta contro la mafia e, allo stesso tempo, ricordarne le vittime. L’obiettivo è crescere generazioni future che siano “sane” nei principi e nei valori, rappresentate per l’occasione da decine di bambini delle scuole della cittadina. Molto toccante la presentazione del murale in onore del Generale Alberto Dalla Chiesa, simbolo della lotta contro la mafia. L’opera è stata realizzata dall’artista Davide Zicarelli.

Nella nota del Comune si legge: “la Giornata e l’inaugurazione del murale hanno rappresentato un’occasione di incontro e di vicinanza per affrontare i temi della legalità e della lotta alla mafia nelle zone più isolate in cui lo Stato potrebbe sembrare lontano, con il coinvolgimento di tutta la comunità locale, e soprattutto di tanti giovani, punto di riferimento costante del generale Dalla Chiesa che, in un’occasione, ebbe a dire: ‘amo i giovani’. Li amo perché sono semplici, sono di pasta buona. Hanno occhi puliti e ne sono spesso ricambiato”.

L’importante giornata ha visto anche la premiazione dei vincitori del concorso letterario “Vittime della mafia” al quale hanno preso parte gli studenti degli istituti scolastici cittadini. A conclusione dell’iniziativa, il Concerto della Fanfara dell’Arma dei Carabinieri.