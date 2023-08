Forza Italia Messina, Alessandra Pidalà è il nuovo coordinatore provinciale di Azzurro Donna

StrettoWeb

È stata appena ufficializzata la nomina di Alessandra Pidalà come nuova coordinatrice provinciale di Azzurro Donna, il gruppo di Forza Italia che si occupa di promuovere e valorizzare la presenza femminile nella politica e nella società. La nomina è stata conferita dalla coordinatrice regionale di Azzurro Donna, Maria Antonietta Testone, in accordo con la coordinatrice nazionale, Catia Polidoro e con la coordinatrice provinciale di Forza Italia, Bernardette Grasso. Pidalà subentra alla dott.ssa Melania Messina, seguendo un avvicendamento già concordato in seno al Partito azzurro.

“Sono felice per la nomina di Alessandra, una donna competente e appassionata, che nel messinese saprà portare avanti il progetto di Azzurro Donna con impegno e determinazione – afferma l’onorevole Grasso. Negli anni ha dimostrato di essere una valida rappresentante del nostro partito e una sensibile interprete delle esigenze delle donne del nostro territorio. Sono sicura che saprà coinvolgere e motivare sempre più donne a partecipare alla vita politica e a sostenere le nostre battaglie per la libertà, la giustizia e il benessere”.

“Accetto l’incarico con grande entusiasmo – chiosa Pidalà. Ringrazio la coordinatrice regionale Maria Antonietta Testone, la coordinatrice nazionale Catia Polidori e l’onorevole Bernardette Grasso per la fiducia che mi hanno accordato. Ritengo che il progetto di Azzurro Donna sia un valore aggiunto per il nostro partito. Mi impegnerò a promuovere e valorizzare il ruolo delle donne nella politica e nei ruoli chiave della nostra società, a partire dalle istanze delle donne messinesi. Voglio creare una rete di donne forti, coraggiose e solidali, che sappiano fare squadra e condividere gli storici obiettivi di libertà di Forza Italia”.