Forza Italia, continuano le giornate di tesseramento nel Vibonese

“Dopo le due giornate organizzate nelle scorse settimane a Vibo Valentia e Pizzo, Forza Italia ha deciso nuovamente di confrontarsi con la gente allestendo un gazebo per le giornate del tesseramento. Così domenica scorsa, con militanti e rappresentanti istituzionali ci siamo ritrovati a Tropea per un nuovo momento di dibattito e scambio di idee”. Ad affermarlo il coordinatore provinciale di Forza Italia Vibo Valentia, nonché capogruppo azzurro in Consiglio regionale, Michele Comito.

“Anche in occasione del gazebo di Tropea – dichiara Comito – abbiamo avuto conferma del forte interesse dei cittadini nei confronti delle politiche portate avanti dal partito a livello nazionale e regionale. Grazie ad una voce autorevole come quella dell’onorevole Giuseppe Mangialavori, presidente della commissione Bilancio della Camera, le istanze dei calabresi vengono portate sui tavoli nazionali. Così come la sempre grande disponibilità mostrata dal presidente della Regione Roberto Occhiuto fa sì che i progetti di crescita della Calabria, fondati sui capisaldi dei valori di Forza Italia, possano trovare costante attuazione”.