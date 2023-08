La fortuna bacia la Sicilia: super vincita al 10eLotto e doppietta nel Palermitano

StrettoWeb

Il 10eLotto premia la Sicilia: nell’ultimo concorso ad Avola, in provincia di Siracusa, messa a segno un 8 Oro da 30 mila euro. La dea bendata ha baciato anche Monreale, in provincia di Palermo, questa volta con il Lotto: centrata la vincita più alta con un colpo da oltre 124mila euro. Ma la fortuna ha portato a una doppietta: al primo colpo si aggiungono quasi 26mila euro vinti a Santa Flavia, sempre in provincia di Palermo.