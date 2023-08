Floresta: presentata la 18ª traversata della dorsale dei Nebrodi a cavallo

StrettoWeb

E’ stata presentata nella splendida cornice di Palazzo Landro Scalisi a Floresta la XVIII edizione della “Traversata della Dorsale dei Nebrodi a cavallo”, manifestazione ideata dalle Giacche Verdi Sicilia. Ospiti del sindaco di Floresta, Antonio Stroscio, il commisario del Parco dei Nebrodi, Giovanni Cavallaro, il sindaco di S. Domenica Vittoria, Nunzio Spartà, e il rappresentante della Città Metropolitana di Messina Giuseppe Cacciola, oltre a Pina Carroccio presidente della locale Pro Loco e l’ing. Francesco Cancellieri Presidente AssoCEA Messina APS che a nome del Comitato dei Promotori della Carta dei Comuni Custodi della Macchia Mediterranea ha consegnato alla Presidente Spitaleri la menzione di Custodi della Macchia Mediterranea ed il Presidente di AssoCEA Messina APS in considerazione che la Traversata della Dorsale dei Nebrodi attraversa importanti Aree della Rete Natura 2000 ha fatto dono della Bandiera con il simbolo della piu’ importante rete ecologica europea. Come negli ultimi anni, la dorsale avrà una base fissa, da cui ogni giorno i cavalieri partiranno per le escursioni programmate, che prevedono l’attraversamento di vari boschi, tra S. Domenica Vittoria, Floresta, Randazzo, Roccella Valdemone e altri comuni del parco. Giorno 4 è prevista la sfilata lungo il centro di Floresta, il 6, invece, conclusione della traversata con il passaggio nel centro abitato di Santa Domenica Vittoria.

Dopo il benvenuto e i ringraziamenti del sindaco di Floresta, è stato il commissario del Parco dei Nebrodi, dott. Giovanni Cavallaro a prendere parola: “Da 18 anni “sopporto” le Giacche Verdi – ha dichiarato – nelle mie varie vesti di dirigente dell’Azienda Forestale prima, e da commissario ora. Vogliamo che il Parco sia una risorsa per il territorio e che i 25 Comuni che ne fanno parte abbiano un grande spirito di collaborazione, come in questa occasione. Non immaginavo, 18 anni fa, che un evento arrivasse a questo punto e per questo ringrazio le Giacche Verdi. Auspico un grande seguito, sempre con il massimo rispetto del territorio specie in un momento in cui stiamo cercando di eliminare dal parco i mezzi non consoni come quad, motocross e altri”. “La collaborazione tra i Comuni è importante – replica Giuseppe Cacciola della Città Metropolitana di Messina che porta i saluti del sindaco Basile – e speriamo in una maggiore considerazione dei Parchi da parte della Regione, Mancano soldi, mezzi e personale e tante cose si realizzano grazie al grande lavoro dei volontari”.

A chiudere gli interventi Anna Spitaleri presidente Regionale delle Giacche Verdi: “da 18 anni perseveriamo ad organizzare questo evento – dichiara – ogni anno cambiamo itinerario ma non lo spirito. I primi anni si spostava il campo ogni giorno, poi abbiamo capito che era troppo pesante e abbiamo optato per una base fissa. Quest’anno vogliamo celebrare la socialità, il ritorno alle origini, il parlare con la persona accanto. I social ci fanno connettere con il mondo, ma non con il vicino. Voglio ringraziare tutti gli Enti che hanno sostenuto l’evento, la Regione Siciliana tra cui l’Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo e l’Assessorato dell’ Agricoltura dello sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, oltre ad alcuni Comuni, come ogni anno ha dato il suo supporto anche la Coldiretti Sicilia. Quest’anno saremo ai confini del Parco, in un versante estremo, ma con lo spirito che ci contraddistingue ogni anno”.