Fisco: Ruffino (Az), ‘per qualche ora strano governo Fratoianni-Meloni’

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – “La proposta dell?onorevole Fratoianni di introdurre una tassa patrimoniale sul 30% delle famiglie italiane (un patrimonio di 500mila euro, calcolato su valori mobiliari e immobiliari è facile da raggiungere) è stata accolta, sia pure per un paio d?ore, dal governo Meloni. Due ore, però, sono state sufficienti al governo per valutare e respingere la proposta contenuta nell?ordine del giorno passato alla Camera senza neppure metterlo ai voti”. Lo dichiara in una nota Daniela Ruffino, deputata di Azione.

“Delle due l?una: o i rappresentanti del governo erano distratti, e hanno capito fischi per fiaschi, oppure, la suggestione di raccogliere un bel gruzzolo di soldi in vista della prossima legge di bilancio alquanto complicata deve essersi affacciata alla mente di qualcuno a palazzo Chigi”, continua prima di concludere che “colpisce un piccolo dettaglio: la presidente Meloni in due ore ha valutato e respinto l?ordine del giorno. Per il Mes e il salario minimo non bastano mesi di sudate riflessioni”.