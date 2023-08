Fisco: Boccia, ’emendamento Pd per proroga scadenze dal 31 luglio al 21 agosto?

StrettoWeb

Roma, 1 ago. (Adnkronos) – “Il nostro Paese è stato colpito negli ultimi mesi e nelle ultime settimane da una serie di calamità evidentemente provocate dagli effetti del cambiamento climatico. Alluvioni, incendi, grandinate e alte temperature che hanno spesso costretto lavoratori, professionisti e imprese a interrompere il loro lavoro e la propria attività. Per questo motivo, insieme all?insieme degli emendamenti già presentati in commissione, come quelli sui tributi regionali, sul potenziamento dell?amministrazione finanziaria per il contrasto all?evasione fiscale e sul rafforzamento della progressività ed equità del nostro sistema fiscale, abbiamo presentato un emendamento, il 14bis, a mia prima firma, che proroga i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l?assicurazione obbligatoria, in scadenza al 31 luglio 2023 alla data del 21 agosto 2023, senza applicazione di sanzioni o interessi”. Così Francesco Boccia, capogruppo del Partito democratico al Senato.