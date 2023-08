Firmato il protocollo d’intesa tra la Camera di Commercio di Cosenza e l’Ufficio Scolastico Regionale

StrettoWeb

A conclusione della seduta del Consiglio camerale tenutasi nella mattinata di ieri, la Camera di Commercio di Cosenza e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria hanno rinnovato il Protocollo d’intesa finalizzato a promuovere la collaborazione sistematica ed il confronto tra il mondo dell’istruzione e della formazione professionale ed il tessuto imprenditoriale della provincia di Cosenza, quale opportunità strategica per generare un circuito virtuoso che alimenti l’innovazione e lo sviluppo nel nostro territorio.

Il Protocollo, sottoscritto dal Presidente Klaus Algieri e dalla dott.ssa Antonella Iunti, Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, rappresentata ieri dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Provinciale, la dott.ssa Loredana Giannicola, nasce con lo scopo di creare sinergie tra scuole e enti di formazione e il sistema produttivo locale, affinché i due mondi si orientino e si plasmino reciprocamente, l’uno in relazione alle esigenze dell’altro, in una prospettiva di crescita dell’occupabilità dei giovani e della competitività delle imprese del territorio.

“Questo accordo – ha dichiarato Algieri, Vicepresidente di Unioncamere nazionale con delega al mondo del lavoro e delle professioni – rappresenta uno strumento indispensabile per attuare un cambiamento culturale che generi un‘inversione di rotta verso il riconoscimento dell’essenzialità della formazione tecnica e professionale per il futuro delle imprese di ogni settore e, al contempo, per comprendere che le imprese e i corpi intermedi che le rappresentano hanno la responsabilità di orientare la formazione in linea con il loro fabbisogno di competenze specializzate. La scuola è patrimonio della collettività e rappresenta la vera fabbrica in cui costruire il futuro e lo sviluppo del nostro territorio”.

L’incontro si è aperto con un messaggio inviato dalla dott.ssa Iunti al Presidente Algieri. Il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria si è detta “compiaciuta per la sottoscrizione di un Protocollo che, dando slancio alla formazione dei giovani mediante il raccordo con il mercato del lavoro, può generare ricchezza, sviluppo economico sostenibile e valorizzante per le vocazioni della Calabria, che da troppo tempo soffre del depauperamento delle sue intelligenze giovanili. Si tratta di risorse preziose che abbiamo il dovere e la responsabilità di trattenere nella nostra Regione creando le condizioni per permettere ai giovani di costruire il proprio progetto di vita nel loro luogo di origine”.

Anche per la dott.ssa Giannicola l’intesa raggiunta con l’ente camerale rappresenta un’opportunità preziosa per “portare la scuola al centro del sistema produttivo e culturale e per ricompattare un legame forte tra sistema scolastico e mercato del lavoro al fine di garantire agli studenti una possibilità di investire in Calabria e qui trovare un proprio spazio di cittadinanza reale e agita”.

Alla base dell’accordo due obiettivi fondamentali per gli enti firmatari: potenziare negli studenti lo sviluppo delle soft skill più richieste in ambito lavorativo (competenze digitali e green, competenze imprenditoriali, competenza in materia di cittadinanza, capacità di imparare ad imparare) e promuovere l’orientamento inteso come processo continuo per ogni giovane di consapevolezza e di gestione del proprio percorso personale, formativo e professionale.

Si tratta di interessi comuni che ente camerale e Ufficio Scolastico Regionale intendono realizzare attraverso azioni strategiche stabilite nel Protocollo sottoscritto. Tra queste, sviluppare azioni a supporto dei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO), favorire scambi culturali tra gli studenti degli istituti scolastici della provincia di Cosenza e scuole ed enti del territorio nazionale, con particolare riferimento alla quelli della provincia di Bolzano, avviare progetti per la certificazione delle competenze negli istituti tecnici e professionali, promuovere il sistema degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS), nonché realizzare progetti volti alla tutela, alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale nazionale, del turismo locale e nazionale e del marketing territoriale.

I lavori della rete nata da tale Protocollo verranno programmati e monitorati attraverso l’istituzione di un “Tavolo Tecnico di confronto interistituzionale”, a presidio dell’attuazione di iniziative che intendono perfezionare le attività di orientamento rivolte agli studenti e accrescere, al contempo, la competitività delle imprese che potranno così avvalersi di talenti e di quelle competenze che, ancora oggi, spesso faticano a trovare, e che le attività previste dal Protocollo di intesa intendono sviluppare e potenziare negli studenti del nostro territorio.