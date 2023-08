Fiera di Messina: ecco quando partono i cantieri

StrettoWeb

Al via i lavori per la riqualificazione dei viali fieristici di Messina in cui verrà realizzato un giardino sul mare. Intanto, da rimarcare, che si è svolto ieri un incontro tra il direttore dei lavori ed i rappresentanti della ditta che ha vinto l’appalto da 5 milioni. Lunedì la cantierizzazione, entro fine agosto l’apertura dei cantieri.