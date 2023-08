festivalmondialedelfolklore: manca poco alla 37esima edizione alle pendici del Parco del Pollino

StrettoWeb

“Un Mondo di Colori”…Usi, costumi, danze, tradizioni, etnie e culture, si ritroveranno venerdì, 18 Agosto, alle ore 19.00 con raduno presso la Chiesa Sacri Cuori, in Corso Calabria a Castrovillari per la grande sfilata della 37^ Estate Internazionale del Folklore e del Parco del Pollino che dal 18 al 23 agosto aprirà una “Finestra sul Mondo”, con i gruppi provenienti da: Argentina – Bulgaria – Colombia – Costarica – Ecuador – Polonia – Sud Africa – Italia e con il gruppo che arriva direttamente dall’Indonesia a colorare ancor di più l’evento organizzato dall’Associazione Culturale E.I.F. per la direzione artistica di Antonio Notaro ed inserito nel brand Castrovillari Città Festival.

Lo sforzo, da parte del Direttore Artistico, Notaro, per avere in questa edizione il gruppo: “ENSEBLE FOLKLORIQUE “KTF”, è stato notevole, alla fine, il Sud-Est asiatico sarà presente.La cerimonia di apertura si terrà, Venerdì 18 Agosto alle ore 22.00 nella centralissima Piazza Municipio con la coreografia curata da Tilde Nocera e lo spettacolo di tutti i gruppi presenti alla kermesse. Il “Popolo del Festival” sarà poi coinvolto, intorno alle subito dopo, nel “Fader J Festival Party”.

Piazza Municipio, intorno alle ore 23,00, si trasformerà in una discoteca a cielo aperto con la partecipazione di tutti i gruppi presenti. Line Up: Mirko Valente, Davide Mirone, Rosario Rummolo, e Ginevra voice. Dalla mattina del 18 Agosto, intono alle 10.00, visita guidata il Centro Storico di Castrovillari “la Civita”, tra vicoli del borgo medievale a cura della Guide Ufficiali del Parco del Pollino. Alle 18.00 Festival e Cultura con la presentazione del libro: “Praedicate Evangelium. La Curia Romana di Francesco” di Stefano Rossano. Evento curato dall’Associazione “Eunomia”.

Questo e tanto altro all’Estate Interazionale del Folklore e del Parco del Pollino 2023. La manifestazione è organizzata dall’Associazione Culturale E.I.F. sotto l’egida del CIOFF con il contributo del Comune di Castrovillari, del Parco Nazionale del Pollino, sponsorizzata da Gas Pollino e patrocinata da Regione Calabria, Provincia di Cosenza, inserita nel brand “Castrovillari Città Festival” e supportata da sponsor privati.