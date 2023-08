festivalmondialedelfolklore, la grande invasione culturale: sul Pollino anche il Sud Africa

StrettoWeb

Una vera e propria finestra sul Mondo, in un evento curato nei minimi particolari, il cui fine è…incontri e conoscenza dei Popoli, dove il folklore, s’intreccia con la cultura e l’espressività, valorizzando tutto ciò che gli uomini e donne hanno saputo tramandare nei secoli con amore e dedizione, consapevoli del ruolo che hanno le proprie radici e la propria identità, importanti per capire storia e consuetudini, come spirito e temperamento di ogni popolo.

Il gruppo “Vusani Isizwe Mawundlu Youth Development Organization” nasce nel 2013 e proviene dalla città di Durban, est Sudafrica, con l’intento di dare ai giovani l’opportunità di sviluppare la propria identità culturale attraverso la musica e il ballo. Il direttore artistico è Malusi Gabriel Ndlovu che ha curato alcune delle migliori danze tradizionali delle tribù sudafricane tra cui Isizulu, Setswana, Tsonga, Kofifi, Tindane e Pedi Dance. Il gruppo comprende membri di lingua Zulu che hanno acquisito una straordinaria conoscenza della diversità culturale delle molteplici etnie Nguni promuovendo e preservando le arti, la cultura e il patrimonio sudafricano per sostenere la costruzione della nazione.

L’Estate Internazionale del Folklore, è organizzata dall’Associazione Culturale E.I.F. sotto l’egida del CIOFF con il contributo del Comune di Castrovillari, del Parco Nazionale del Pollino, sponsorizzata da Gas Pollino e patrocinata da Regione Calabria, Provincia di Cosenza,

inserita nel brand “Castrovillari Città Festival” e supportata da sponsor privati.