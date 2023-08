festivalmondialedelfolklore: fermento per il gran finale del 23 agosto alle pendici del Pollino

StrettoWeb

Siamo alle battute finali della 37esima Estate Internazionale del Folklore e del Parco del Pollino, del Patron Antonio Notaro, che in questi giorni a Castrovillari ha aperto una “Finestra sul Mondo”. Gruppi provenienti da: Argentina – Bulgaria – Colombia – Costarica – Ecuador – Indonesia – Polonia – Sud Africa – Italia, con il gruppo ospitante la Kermesse, “Città di Castrovillari”, hanno arricchito il “Popolo del Festival” con usi, costumi, danze, tradizioni etnie e culture; un vero e proprio “Mondo di Colori” che, ha fatto della città del Pollino, la “Capitale Mondiale del Folklore”.

L’Estate Internazionale del Folklore e del Parco del Pollino, è infatti, un momento di in cui ogni Paese del Mondo, ogni cultura, ogni gruppo con le proprie usanze, tradizioni, i suoi valori e i suoi principi, suoni, giochi, scene di vita quotidiana quasi dimenticate, si incontrano qui a Castrovillari miscelandosi alle nostre radici in un’esplosione di colori, profumi, lingue e religioni diverse.

Armonizzandosi in un unico abbraccio, dove il folklore s’intreccia con la cultura e l’espressività, valorizzando tutto ciò che gli uomini e donne hanno saputo tramandare nei secoli con amore e dedizione, consapevoli del ruolo che hanno le proprie radici e la propria identità, importanti per capire storia e consuetudini, come spirito e temperamento di ogni popolo.

E parlando di radici e tradizioni, nell’ultima serata, presentata dal giornalista, Domenico Gareri, oltre all’esibizione di tutti i gruppi che stanno prendendo parte alla kermesse, sarà di scena, il gruppo ospitante, vale a dire il “Gruppo Folklorico Città di Castrovillari”, direzione e presidenza di Antonio Notaro, cultore delle tradizioni che conserva e tramanda alle nuove generazioni, esibendosi dal 1984, anno di costituzione dell’Associazione, su palcoscenici nazionali e internazionali. La serata sarà impreziosita, così come avviene da 27 anni, dalla coreografia della Maestra e Danzatrice, Tilde Nocera, con le allieve del Progetto CEA e dei gruppi presenti.

Programma serata conclusiva 23 agosto

11.00 Cerimonia dell’Amicizia. Scambio doni con le autorità. Sala Consiliare Palazzo di Città Castrovillari

18.30 Castrovillari e il suo Centro Storico a cura delle Guide Ufficiali del Parco del Pollino

20.00 Mandayee, un Mercato di Colori in Piazza Municipio

20.30 Un Mondo di Colori. Sfilata conclusiva di tutti i gruppi. Raduno Chiesa Sacri Cuori-Castrovillari

21.30 Cerimonia di Chiusura con tutti i gruppi presenti alla kermesse Argentina – Bulgaria – Colombia – Costarica – Ecuador – Indonesia – Polonia – Sud Africa – Italia. Coreografia di Tilde Nocera