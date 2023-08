Festival Euromediterraneo: Mariella Nava pronta ad incantare il pubblico di Altomonte

StrettoWeb

Mariella Nava (all’anagrafe NAVA Maria Giuliana) tarantina, inizia a studiare pianoforte fin da bambina e prosegue gli studi di composizione tra Taranto e Roma. Inizia da ragazza e per gioco a scrivere le sue prime canzoni, un misto di pensieri, riflessioni come quelle che prima si annotavano nei propri diari e oggi, spesso, si postano sulle pagine dei Social.

Accompagnata dalla Melos Orchestra, Nava emozionerà il pubblico del Festival Euromediterraneo attraverso testi di grande intensità. Martedì 22 agosto, alle ore 18,30 presso il Chiostro dei Domenicani nel centro storico di Altomonte, si terrà l’inaugurazione della mostra di quadri “I Colori dell’Anima” alla quale parteciperà Max Giusti insieme ai ragazzi e le ragazze dell’associazione Nemo’s Factory APS.

L’idea della mostra “I Colori dell’Anima” nasce in collaborazione con l’associazione Nemo’s Factory APS e con il Consorzio di Tutela Salumi di Calabria DOP. L’obiettivo principale del Festival, infatti, è quello di includere, di coinvolgere, di rappresentare la cultura sotto tutti gli aspetti, anche e soprattutto quello sociale.

Grazie a questa mostra, i ragazzi e le ragazze della Nemo’s Factory APS, autori dei quadri in esposizione, ci porteranno all’interno di un viaggio esperienziale… un viaggio che racconta la bellezza dei colori, in grado di esprimere e rappresentare ogni stato d’animo. Si avvisa, infine, che lo spettacolo “Princesa” con Vladimir Luxuria previsto per il 24 agosto 2023 viene annullato per sopraggiunta imprevista indisponibilità dell’artista.