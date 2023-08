Ferragosto, quali sono le mete preferite dagli italiani? Calabria tra le prime, Sicilia dietro

StrettoWeb

“Con il passare degli anni e con il cambiamento delle abitudini, gli italiani hanno “spalmato” le loro vacanze durante tutto il periodo estivo. Nonostante questo però, la settimana di Ferragosto rimane un periodo chiave per le ferie e 14 milioni di italiani spenderanno circa 7 miliardi di euro”. Questi i dati principali che emergono dal focus su Ferragosto dell’Osservatorio del Turismo di Confcommercio in collaborazione con Swg. “8 su 10 vacanzieri resteranno in Italia – si legge nella nota di Confcommercio – nel 36% dei casi vicino a casa o comunque all’interno della regione di residenza. In ogni caso, ferragosto vuole dire mare, per quasi il 50% dei nostri connazionali, o montagna, scelta da poco più del 20%”.

Le Regioni più gettonate a Ferragosto

“Un dato confermato anche dalle regioni più gettonate in Italia, con Liguria, Trentino Alto Adige, Calabria, Campania, Puglia ed Emilia Romagna ai primi posti, cui seguono Sardegna e Sicilia. Città d’arte e piccoli borghi realizzano insieme il 10% delle preferenze e bisogna sommare mete in campagna, lago e in luoghi immersi nella natura per aggiungere un ulteriore 17%. A parte una quota del 34% di intervistati che passeranno la ricorrenza in seconde case di proprietà o in affitto, o presso amici e parenti, per quelli che restano la soluzione ricettiva più amata è l’albergo, seguita dai b&b, campeggi, resort e villaggi turistici”.