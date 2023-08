Fdi: Delmastro, ‘nuova puntata di fiction ‘quel che Elly non sa”

StrettoWeb

Roma, 26 ago. (Adnkronos) – “La fiction ‘quel che Elly non sa’, trasmessa a sinistre reti unificate quotidiane, si arricchisce di un nuovo capitolo. Oggi la protagonista della telenovela meno seguita d?Italia esordisce criticando il presunto familismo, sotteso all?incarico conferito ad Arianna Meloni”. Lo dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d’Italia e sottosegretario alla Giustizia.

“Cosa non sa Elly? – si chiede -. Che mentre lei nella sua dorata gioventù era subissata dalla nobile incombenza di prescegliere l?armocromista a cui delegare stancamente la gestione del guardaroba, Arianna Meloni attaccava manifesti, partecipava e organizzava congressi, era punto di riferimento della destra italiana”. “Mentre aspettiamo la puntata di domani di ‘quel che Elly non sa’, avvisiamo la sinistra che il centrodestra ha una antropologia distante anni luce e impermeabile al moralismo radical chic della sinistra italiana”, conclude Delmastro.