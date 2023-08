“Fatti di Musica 2023” batte ogni record: altri 4 grandi artisti sul palcoscenico della Calabria

StrettoWeb

Dopo l’enorme successo di pubblico del live della mitica Blues Brothers Band di Lou Marini in apertura e di quelli di Geolier, Luigi Strangis, Sergio Cammariere, Joe Bastianich e la Terza Classe, l’Orchestraccia, Tony Hadley e The Fabulous TH Band, Carl Brave, prosegue la sezione estiva della trentasettesima edizione di Fatti di Musica, Festival-Premio del Live d’Autore ideato e diretto da Ruggero Pegna, che si svolge ogni anno in location della Calabria tra le più suggestive e note. Questa sera a presentare il suo live d’autore sarà il giovane cantautore calabrese Barreca all’ Anfiteatro di Acri con la sua nutrita band.

Domenico Barreca, questo il suo nome di battesimo, finalista al Premio De André, ospite all’Omaggio a Luigi Tenco al Fonclea di Roma, Premio “The Best of The Year 2021” di Rai Radio Tutta Italiana, ha già pubblicato due album: “Dall’altra parte del giorno” ed “Eppure adesso suono”, che lo hanno imposto all’attenzione di pubblico e critica con bellissimi brani nello stile del miglior cantautorato italiano. Il suo concerto è ad ingresso libero. Domani sera, Fatti di Musica tornerà al Teatro dei Ruderi di Cirella a Diamante per l’attesissimo unico concerto in Calabria di Mannarino, premiato con il Riccio d’Argento dell’orafo crotonese Gerardo Sacco, oscar del Festival, per il successo del suo tour “Corde 2023”.

Il 19 agosto ancora al Teatro dei Ruderi di Cirella presenterà il suo nuovo live Aiello, la star di “casa”. Per entrambi si prevede una grande cornice di pubblico. Il 27 agosto, infine, si tornerà nell’Anfiteatro di Acri per il il concerto di Salmo, autentica super star della nuova musica d’autore italiana. Per lui, ci sarà un allestimento da megashow, con un gigantesco ledwall ed effetti speciali. Primo artista rap-crossover rock ad esibirsi allo Stadio San Siro lo scorso 6 luglio davanti a 50 mila persone, conta oggi oltre 2,9 miliardi di streaming totali, 67 dischi di platino e 41 dischi d’oro. Il disco FLOP, uscito il 1 ottobre 2021, certificato triplo platino, ha raggiunto oltre 250 milioni di streaming.

I biglietti sono in vendita nel circuito ticketone, nei punti autorizzati e la sera dei concerti presso la biglietteria dei Teatri. Oltre 50.000 le presenze di pubblico fino ad ora registrate da un Festival che continua in Calabria a battere ogni record del genere. Tutte le informazioni sono reperibili allo 0968441888, al sito www.ruggeropegna.it, alle varie pagine social del Festival. L’edizione 2023 è realizzata dalla Show Net di Ruggero Pegna con la partnership di Dedo Eventi di Alfredo De Luca e la collaborazione dei Comuni di Acri, Catanzaro, Diamante, Palmi, Siderno, Fondazione Varia di Palmi, Carpe Diem, Città Metropolitana di Reggio Calabria, Regione Calabria.