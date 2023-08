“Fatti di Musica 2023”: annullato il concerto di Salmo ad Acri

StrettoWeb

Doveva essere un finale con il botto ma un’amara notizia è ricaduta sull’edizione 2023 “Fatti di Musica”. Il concerto del rapper Salmo, previsto per il 27 agosto ad Acri, è stato annullato per motivi di salute. Nella nota di Vivo Concerti, l’agenzia che si occupa del tour dell’artista, si legge: “si comunica che, per motivi di salute dell’artista che richiedono riposo forzato e cure, il dj set previsto il 18 agosto ad Attard (Malta) e i concerti di Salmo previsti il 21 agosto a Follonica (GR), il 23 agosto a Romano d’Ezzellino (VI), il 25 agosto a San Benedetto del Tronto (AP), il 27 agosto ad Acri (CS), il 31 agosto a Palermo e il 2 settembre a Catania sono cancellati”. I fan potranno comunque richiedere il rimborso del biglietto sul sito del circuito d’acquisto entro il 3 settembre.