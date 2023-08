Calcio a 5, Fabio Malara è l’allenatore dei portieri della Futura

StrettoWeb

“Ricordate i suoi decisivi voli contro Piazza Armerina nella passata stagione al Palattinà? Oggi, Fabio Malara, riparte dal Futsal giocato a quello allenato. In quella partita sostituì egregiamente l’estro e la caratura del nostro primo portiere Paolo Parisi. Oggi, si dedicherà a lui, ed alla crescita del super promettente Raffaele Iennarella”.

“Classe 1991, reggino, con la Futura marchiata addosso ed in giallo-blu da tantissimi anni con qualche piccola pausa, significativa, come ad esempio in volo in A1 con Polistena. Oggi sarà lui l’allenatore dei portieri pronto ad integrarsi al meglio con lo staff tecnico e dare un valore aggiunto decisivo, in termini di crescita ed allenamento agli estremi difensori della Futura”.

Così in una nota la Futura annuncia il nuovo allenatore dei portieri, Fabio Malara.