Fabio Giuliani lancia la sfida a sé stesso: vuole crescere con la SportSpecialist Volley Reggio Calabria

Non fatevi ingannare dall’età, non lasciatevi fuorviare dal fatto che, in fondo, si sta apprestando a varcare, per la prima volta, le porte della Serie B. Fabio Giuliani non è ancora maggiorenne, ma conosce la strada che conduce alla realizzazione dei piani, sportivi e di vita.

Diciassette anni, da due fatica e si diverte avendo a che fare con un pallone, una rete, un parquet. “Un biennio – riavvolge il nastro il giocatore 17enne – vissuto nella New Fides Volley Campo Calabro, società ben operante che negli anni ha ottenuto risultati prestigiosi, alle porte dell’area collinare a nord di Reggio Calabria“. Sarà, nelle gerarchie iniziali, il terzo centrale della SportSpecialist Volley. “Fondamentale, ai fini dell’avvio di un sodalizio che si preannuncia profondo, l’ottima impressione – alza il velo sui motivi che lo hanno spinto fra le braccia del club amaranto – lasciata dal confronto con Antonio Polimeni, presidente e coach del club dello Stretto”.

Felicemente sorpreso dall’interesse manifestato dalla società reggina, non si è fatto mancare soddisfazioni, personali e di squadra, già nelle fasi iniziali della carriera: nella prima stagione a Campo Calabro è stato centrato il successo del torneo di Prima Categoria e portata a casa la Coppa Territoriale. A seguire, nel 2022/2023 il campionato di vertice, giocato in Serie D, ha raggiunto il suo epilogo con la semifinale playoff. Mollati gli ormeggi, ha cominciato a navigare in mare aperto affinché la sua bussola lo porti fino alla terraferma del miglioramento costante e rapido, della crescita progressiva e ininterrotta. “Una sfida che ho lanciato a me stesso – annuncia non lasciandosi lusingare dai proclami – per mettere alla prova attitudini e predisposizioni”.

