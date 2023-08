F1: AlphaTauri, intervento ok per Ricciardo ma a Monza in pista ancora Lawson

StrettoWeb

Roma, 28 ago. – (Adnkronos) – Sarà ancora a Liam Lawson a guidare una delle due AlphaTauri in occasione del prossimo Gran Premio d’Italia in programma nel prossimo fine settimana a Monza. Lo ha annunciato la stessa scuderia in una nota dove ha spiegato che Daniel Ricciardo è stato operato con successo per la frattura al metacarpo della mano sinistra rimediata nelle prove libere del Gp d’Olanda a Zandvoort ma finché l’australiano non sarà pronto la sua monoposto verrà affidata ancora a Lawson che farà coppia con Yuki Tsunoda.