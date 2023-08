Europee: Maraio (Psi), ‘no annessioni, serve progetto socialista’

StrettoWeb

Roma, 11 ago. (Adnkronos) – “Il tema per le elezioni europee non è quello di una lista comune, non è quello dell’ospitalità in altri partiti o peggio quello dell?ennesimo tentativo di annessione. Serve alla sinistra italiana e al Paese un grande progetto socialista, una opzione riformista, moderna, di stampo europeo”. Cosi Enzo Maraio, segretario nazionale del Psi, a margine di una iniziativa a Pescara sul dibattito delle prossime elezioni europee, puntualizzando la posizione dei socialisti in merito ad alcune notizie stampa che circolano in queste ore riguardo una possibile lista unica alle elezioni europee con il Pd e altri partiti di centrosinistra.

?Al Pd e a Elly Schlein ricordo ? spiega – che negli anni sono falliti tutti i tentativi animati dall?idea di aggiungere qualcosa al Pds, Ds, Pd. Serve, come avviene in tutta Europa, gettare le basi per un grande partito socialista. Percorso lungo e complicato ma se questo spirito animerà il tentativo si può e si deve immaginare un percorso comune”. “Molti sono i temi che ci uniscono, dall?ambiente a quello più recente del salario minimo, ci unisce l?impostazione europea e atlantica in politica estera, la battaglia per i diritti civili. Siamo ancora lontani sui temi della giustizia e del garantismo- continua Maraio – dobbiamo discutere dei temi delle riforme e della rappresentanza. Per noi socialisti il nodo delle preferenze ed ancora della ?pluralità? della coalizione sono centrali”.

?Sulla politica sarebbe auspicabile un percorso comune ma i fatti di questi anni e di questi mesi, i silenzi su molte questioni poste non lasciano spazio all?ottimismo. Se cambierà l?atteggiamento noi ci saremo. Se questo non dovesse capitare troveremo altre forme e modi per far vivere l?opzione socialista ed arricchire la coalizione”, conclude il segretario del Psi.