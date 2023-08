Eroico salvataggio in Calabria: cani-bagnino recuperano due bambini che rischiavano di annegare

StrettoWeb

Un eroico salvataggio per un Ferragosto a lieto fine: due cuginetti di 8 e 9 anni sono stati soccorsi dalle Unità Cinofile della SICS che, da sette anni, operano sulle spiagge di Soverato a Catanzaro. Intorno alle 15:30 i due bambini giocavano sulla spiaggia con il pallone. Una folata di vento ha spinto la palla in acqua e, per ripescarlo, i piccoli si sono buttati in mare. Accorgendosi di essere troppo lontani dalla spiaggia, si sono impauriti e hanno cominciato a chiedere aiuto. Il labrador Cloe, il golden retriever Ray, insieme ai piccoli Birba, Zoe e Lola – anche loro labrador – si sono tuffati in mare e, con manovre precise, hanno recuperato i bambini portandoli alla riva sani e salvi. I due cuginetti stanno bene e hanno ringraziato le Unità Cinofile per il prezioso aiuto.